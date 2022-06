Résultat de la législative à Still : 2e tour en direct

19/06/22 15:22

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Still. À Still, les citoyens votant dans la 6ème circonscription du Bas-Rhin ont choisi le candidat Rassemblement National. Jean-Frédéric Steinbach a ainsi réuni 27% des votes. Il arrive devant Louise Morel (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Philippe Meyer (Les Républicains) qui récupèrent 22% et 19% des suffrages. Reste à déterminer si les habitants des 78 autres communes faisant partie de cette circonscription voteront comme ceux de Still. La participation parmi les électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de la 6ème circonscription du Bas-Rhin atteint 47%, ce qui représente 655 votants.

Durant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 34% des suffrages au premier tour à Still. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 14% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Still grâce à 54% des voix, laissant donc à Emmanuel Macron 46% des votes. Les votants de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des élections législatives à Still ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022.