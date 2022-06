Résultat des législatives à Suippes - Election 2022 (51600) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Suippes

Le résultat des élections législatives 2022 à Suippes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Marne

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Suippes Lise Magnier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,20% 29,93% Thierry Besson (Ballotage) Rassemblement National 27,93% 43,44% Anthony Smith Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,79% 12,32% Jean-Louis Devaux Les Républicains 10,14% 6,89% Pascal Picart Ecologistes 3,38% 1,32% Emilie Laurence Bry Reconquête ! 2,78% 2,25% Rémy Cruz Ecologistes 1,99% 2,12% Laurent Gosseau Divers extrême gauche 1,30% 1,46% Irma Thenance Droite souverainiste 0,49% 0,26% Georges Kuzmanovic Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Suippes Taux de participation 45,13% 34,94% Taux d'abstention 54,87% 65,06% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43% 1,30% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,39% Nombre de votants 34 790 768

Le résultat de l'élection législative à Suippes est dorénavant publié. Au sein de la 4ème circonscription de la Marne, les 2198 habitants de Suippes ont penché pour la candidature Rassemblement National. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Suippes. Les citoyens de 122 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Marne. La participation parmi les électeurs enregistrés dans les listes électorales dans la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 35% (soit 768 votants). Thierry Besson a rassemblé 43% des suffrages dans la commune. En deuxième place, Lise Magnier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupère 30% des votes. A la 3e position, Anthony Smith (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 12% des votes.

Législatives 2022 à Suippes : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 47% des votes au premier tour à Suippes. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 10% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Suippes avec 68% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 32% des suffrages. Les habitants de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens domiciliés à Suippes (51600) seront invités à participer aux législatives comme tous les Français. Vers quel prétendant se tourneront-ils ?