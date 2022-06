Résultat de la législative à Taden : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Taden sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Taden. En direct 18:10 - La 2e position à Taden pour le bloc de gauche Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Taden, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce 2ème volet des élections législatives. Son postulant a donc aujourd'hui. Ce score est cependant à comparer avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 20,94%, 6,87%, 2,23% et 2,62% le 10 avril. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait donc se fixer un total théorique de 32,66% à Taden pour ce premier tour des élections législatives. 15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des législatives à Taden ? Grâce à 33,52% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Taden au soir du 1er round des législatives le 12 juin dernier. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National décrochent dans l'ordre 30,12% et 15,86% des voix. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - L'abstention à Taden peut-elle encore augmenter lors du second tour des législatives ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,44% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 16,72% au premier tour. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 57,23% des inscrits sur les listes électorales de Taden avaient pris part au scrutin. 10:30 - Nouvelle journée des élections législatives 2022 à Taden ! Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Taden vont théoriquement être annoncés pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et le résultat devrait arriver dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Taden - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Taden aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Côtes-d'Armor

Résultats des législatives 2022 à Taden - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Taden

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Taden Hervé Berville (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,91% 33,52% Bruno Ricard (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,83% 30,12% Antoine Kieffer Rassemblement National 16,46% 15,86% Michel Desbois Divers droite 10,23% 9,35% Eugénie Crokaert Reconquête ! 3,40% 3,78% Serge Monrocq Ecologistes 1,59% 2,74% Sophie Hubert Droite souverainiste 1,21% 0,94% Raphaël Drouillet Ecologistes 1,03% 0,94% Héléna Marie Régionaliste 0,94% 0,38% Franck Bonvoisin Divers 0,92% 0,94% Lucie Herblin Divers extrême gauche 0,88% 0,66% Jean-Luc Sicre Divers extrême gauche 0,60% 0,76% Participation au scrutin Circonscription Taden Taux de participation 56,01% 57,23% Taux d'abstention 43,99% 42,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34% 1,39% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67% 0,56% Nombre de votants 57 912 1 080

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à Taden. À Taden, les citoyens inscrits dans la 2ème circonscription des Côtes-d'Armor ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au niveau de la commune, Hervé Berville a raflé 34% des votes. Il précède Bruno Ricard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Antoine Kieffer (Rassemblement National) qui captent 30% et 16% des suffrages. Reste à savoir si les électeurs des 80 autres communes faisant partie de la 2ème circonscription des Côtes-d'Armor voteront comme ceux de Taden. L'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'établit à 43% (soit 1 080 votants).

Législatives 2022 à Taden : les enjeux

Les citoyens de Taden (22) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 29% des votes au premier tour à Taden, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 21% et 21% des votes. Le choix des votants de Taden était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (65% des voix). Marine Le Pen avait dû se contenter de 35% des suffrages.