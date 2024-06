Résultat des législatives à Tessy-Bocage : l'élection 2024 en direct

12:07 - Tessy-Bocage : quel était le taux d'abstention aux élections législatives ?

À Tessy-Bocage, le niveau d'abstention sera indiscutablement un facteur clé des législatives. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,68% au premier tour et seulement 53,65% au second tour. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,68% au niveau de la localité, à comparer avec une abstention de 24,34% au premier tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?