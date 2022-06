Résultat des législatives à Tessy-Bocage - Election 2022 (50420) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Tessy-Bocage. Dans la 1ère circonscription de la Manche, les 1344 électeurs de Tessy-Bocage ont jeté leur dévolu sur le candidat Les Républicains. Philippe Gosselin a amassé 42% des voix. Il est suivi par Laurent Pien (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Guillaume Hédouin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent 22% et 16% des voix. Les citoyens des 123 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Tessy-Bocage ? La participation parmi les citoyens enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Manche s'établit à 47%.