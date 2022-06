Résultat des législatives à Thèreval - 2e tour élection 2022 (50180) [DEFINITIF]

19/06/22 20:53

Résultats des législatives 2022 à Thèreval

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Thèreval est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du second tour dans la Manche

Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de la Manche

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Thèreval Philippe Gosselin Les Républicains 68,78% 70,03% Guillaume Hédouin Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,22% 29,97% Participation au scrutin Circonscription Thèreval Taux de participation 47,37% 49,44% Taux d'abstention 52,63% 50,56% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,44% 5,82% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% 1,42% Nombre de votants 41 467 705

L'élection législative s'achève à Thèreval, le ministère de l'Intérieur ayant publié le résultat du deuxième tour. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des européennes à Thèreval . Les 1426 électeurs de Thèreval votant dans la 1ère circonscription de la Manche se sont prononcés pour le représentant Les Républicains lors du 2e tour des élections législatives. Dans la finale qui l'opposait à Guillaume Hédouin (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Philippe Gosselin a réuni 70.03% des voix. Quant à lui, Guillaume Hédouin capte 29.97% des votes. Les électeurs des 123 autres communes appartenant à la 1ère circonscription de la Manche voteront-ils comme ceux de Thèreval ? L'abstention parmi les électeurs habilités à voter de la commune pour cette circonscription législative s'établit à 50.56%.

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Thèreval Philippe Gosselin (Ballotage) Les Républicains 39,48% 41,16% Guillaume Hédouin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,44% 19,47% Laurent Pien Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,46% 18,13% Franck Simon Rassemblement National 16,57% 14,71% Victor Jan de Lagillardaie Reconquête ! 2,00% 2,67% Jacques Poisson Divers droite 1,74% 1,04% Jérôme Louiche Ecologistes 1,27% 1,04% Olivia Lewi Divers extrême gauche 1,06% 1,19% François Pasquier Droite souverainiste 0,99% 0,59% Participation au scrutin Circonscription Thèreval Taux de participation 49,44% 48,32% Taux d'abstention 50,56% 51,68% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 2,03% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,29% Nombre de votants 43 271 689

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Thèreval sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Thèreval. En direct 18:44 - La Nouvelle union populaire si près à Thèreval Le niveau des électeurs du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon sera une des questions clés de ces élections législatives à l'échelle nationale. Le candidat Nupes avait enregistré 19,47% des suffrages dans la commune il y a une semaine. Mais ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. À Thèreval, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 15,26%, 4,35%, 1,77% et 2,04% en avril. Ce sont donc 23,42% de votants en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Thèreval. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Les Républicains à Thèreval ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. Il faudra bien évidemment tenir compte des caractéristiques locales, comme à Thèreval. La candidature Les Républicains a obtenu 41,16% des voix dimanche 12 juin 2022 pour le 1er round des législatives. 13:30 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives 2022 à Thèreval Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 42,64% au deuxième tour et 55,4% en 2012. Au fil des dernières années, les 1837 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, 47,65% des inscrits sur les listes électorales de Thèreval avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 43,74% pour le dernier round. 10:30 - C'est reparti à Thèreval ! Les données clés des législatives Les éléments clés de ce 2ème épisode des élections législatives à Thèreval sont simples : la ville ne compte qu'une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour remplir leur devoir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour maximiser la part d'inscrits mobilisés.

Législatives 2022 à Thèreval : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 35,9% des suffrages au premier tour à Thèreval. Le fondateur du parti "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,4% et 15,3% des votes. Le choix des administrés de Thèreval était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (60,2% des voix), abandonnant donc à Marine Le Pen 39,9% des voix. Les votants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens résidant à Thèreval (50) seront amenés à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat voteront-ils ?