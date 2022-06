Résultat de la législative à Thionville : en direct

18:45 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de gauche à Thionville ?

Les électeurs de Thionville avaient apporté 20,63% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la première manche de la dernière présidentielle. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,52% et 1,54% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 26,69% à Thionville pour ces élections légilsatives.