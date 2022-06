Résultat de la législative à Trélivan : en direct

En direct

19:24 - Quel résultat pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Trélivan ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces élections législatives, à Trélivan comme dans toute la France. Cet électorat représentait 18,31% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. N'oublions pas non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,19% et 2,15% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 6,34% à gauche (en plus du vote Mélenchon).

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Trélivan ? Lors de la présidentielle, à Trélivan, Emmanuel Macron se hissait à la première position au 1er tour de l'élection avec 29,75% des voix, devant Marine Le Pen à 27,6%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 18,31% et Éric Zemmour à 4,78%. Les tendances nationales des ultimes semaines chambouleront certainement ce paysage et donc le résultat des législatives à Trélivan au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national très proche, proche des 20%.

14:30 - À Trélivan, la grande inconnue de ces élections législatives 2022 reste l'abstention À Trélivan, le taux de participation constituera indiscutablement l'un des critères décisifs du scrutin législatif. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait en effet bénéficier au camp de l'abstention à Trélivan (22100). Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 83,41% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 83,77% au premier tour, ce qui représentait 1 915 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Trélivan en 2017 ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, 2 041 personnes en capacité de participer à une élection à Trélivan avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 61,15%), à comparer avec une participation de 50,37% au dernier round.