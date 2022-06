Résultat de la législative à Trets : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Trets dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 18:51

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Trets sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:51 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Trets ? Un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Trets, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat LFI avait atteint 19,05% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,85% et 1,1% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 25% à Trets pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Trets ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à 1 petit point ce vendredi soir, avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Trets au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Trets, Marine Le Pen se propulsait à la meilleure place avec 30,8% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,97%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième à 19,05% et Éric Zemmour à 9,64%. En revanche en France, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Trets L'un des critères déterminants des élections législatives 2022 sera sans nul doute le taux d'abstention à Trets. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 76,16% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 77,1% au premier tour, soit 6 546 personnes. La crainte d'une résurgence du covid est en mesure de dépouiller les isoloirs de leurs électeurs à Trets. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Trets ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. L'observation des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Au moment des dernières élections législatives, sur les 8 288 personnes en âge de voter à Trets, 60,73% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre une abstention de 51,68% pour le round numéro deux. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Trets ? Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les moments clés de ce premier tour des législatives 2022 à Trets, jusqu'à la publication des résultats. Se trouvent en lice 12 candidats dans la circonscription de la métropole (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de 1er tour dans les 8 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Trets

Les élections législatives 2022 auront lieu à Trets comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Catie Calbet Reconquête ! Alain Kavazian Ecologistes Michel Boulan Les Républicains Fabrice Bonin Droite souverainiste Emeline Coch Rassemblement National Hélène Le Cacheux Nouvelle union populaire écologique et sociale Valérie Michon Ecologistes Anne Roche Divers extrême gauche Cédric Long Régionaliste Anne-Laurence Petel Ensemble ! (Majorité présidentielle) Charlotte de Busschere Ecologistes Rémi Bourgarel Divers centre

Législatives 2022 à Trets : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales résidant à Trets (13530) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme tous les Français. Pour quel candidat pencheront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 31% des suffrages au premier tour à Trets, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 23% et 19% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Trets avec 53% des votes, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 47% des votes. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de rafler un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?