Résultat des législatives 2024 à Châteauneuf-le-Rouge (13790) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Châteauneuf-le-Rouge, qui vont retenir les supporters de gauche ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier devrait réunir une part importante des électeurs en France. Pour le premier tour dimanche dernier, l'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Châteauneuf-le-Rouge, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,67% des votes dans la localité. Un score en progression en comparaison des 15,77% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas gagné d'électeurs à Châteauneuf-le-Rouge ces dernières années Le score de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur pour cette législative 2024 localement, comme dans le reste de la France. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Châteauneuf-le-Rouge semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant au second tour Reste maintenant à déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Châteauneuf-le-Rouge, déjà couverte par la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône, avait en revanche vu le binôme estampillé Les Républicains s'imposer avec 37,55%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, sera distancé à 11,99%. A l'issue du second round,c'est en revanche Anne-Laurence Petel (La République en Marche) qui glanera le plus de voix, avec 68,66% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,34%.

20:05 - Que disent les résultats de dimanche dernier pour Châteauneuf-le-Rouge ? Avec 36,54% des suffrages, Anne-Laurence Petel (Ensemble pour la République) a pris la pôle position à Châteauneuf-le-Rouge, dimanche 30 juin 2024 lors du premier tour des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Gérault Verny (Union de l'extrême droite) et Jean-David Ciot (Nouveau Front populaire) avec 33,06% et 19,67% des votants. La 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône n'a en revanche rendu la même copie que la commune, puisque c'est Gérault Verny qui y devançait ses adversaires, avec 31,65% devant Jean-David Ciot avec 29,48% et Anne-Laurence Petel avec 28,91%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Châteauneuf-le-Rouge aux dernières élections Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? À Châteauneuf-le-Rouge, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 a été de 23,27%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, parmi les 1 805 personnes en âge de voter à Châteauneuf-le-Rouge, 38,17% avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 41,1% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à midi et 45% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces législatives 2024 à Châteauneuf-le-Rouge L'une des clés de ce scrutin législatif est à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. Le taux de votants à Châteauneuf-le-Rouge pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 76,73%, dimanche dernier. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 83,88% des électeurs de la ville. Le taux de participation était de 83,54% au deuxième tour, ce qui représentait 1 467 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 61,76% au premier tour. Au second tour, 52,88% des électeurs se sont déplacés. Les efforts pour contrer le Rassemblement national pourraient en effet modifier les décisions que prendront les citoyens de Châteauneuf-le-Rouge.

17:29 - Dynamique électorale à Châteauneuf-le-Rouge : une analyse socio-démographique La démographie et le contexte socio-économique de Châteauneuf-le-Rouge contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec 47,8% de population active et une densité de population de 165 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 8,25% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux politiques sur le travail. Le taux important de cadres, atteignant 28,7%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,67%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,77%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (45,2%), témoigne d'une population instruite à Châteauneuf-le-Rouge, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.