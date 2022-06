Résultat de la législative à Unieux : en direct

En direct

18:56 - Quel score pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Unieux ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une des énigmes de ces élections législatives, à Unieux comme dans toute la France. Cet électorat représentait 23,45% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Il faut aussi tenir compte les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,17% et 1,62% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 29,24% à Unieux pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Unieux ? Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Unieux ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Or le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Unieux cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,05% des suffrages. Derrière, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 23,45%, puis Emmanuel Macron à 20,88% et Éric Zemmour à 8,65%. Le président-candidat arrivait à en revanche 27,85% à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Unieux Le taux d'abstention sera indiscutablement un critère essentiel du scrutin législatif 2022 à Unieux. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 30,62% des électeurs de l'agglomération. L'abstention était de 25,71% au premier tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses répercussions sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres tempérer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens d'Unieux.

11:30 - La participation aux élections législatives 2022 à Unieux peut-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. L'analyse des derniers scrutins est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Lors des précédentes élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 47,12% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Unieux. La participation était de 39,15% au dernier round.