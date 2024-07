Résultat des législatives 2024 à Firminy : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - 63,67% de participation lors de la première manche des élections législatives 2024 à Firminy

L'abstention constitue indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif. Firminy a atteint une participation de 63,67%, dimanche, pour le premier tour des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 67,36% au sein de l'agglomération, contre un taux de participation de 71,73% au premier tour, soit 7 593 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 42,7% au premier tour et 41,88% au second tour. Quelle sera la participation à Firminy ce soir ?