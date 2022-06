Résultat de la législative à Urzy : 2e tour en direct

19/06/22 18:46

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités de chaque territoire, comme par exemple à Urzy. Au soir du premier round de la législative, dimanche 12 juin 2022, les citoyens d'Urzy ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 30,57% des votes. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 28,14% des voix. Enfin, la candidature Rassemblement National reçoit 28,0% des suffrages.

Comme partout dans l'Hexagone, les votants d'Urzy ( Nièvre ) seront invités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant préféreront-ils ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 28,8% des suffrages au premier tour à Urzy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ancien troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 24,5% et 18,5% des votes. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour avec 51,5% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 48,5% des suffrages. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ?