Résultat des législatives à Urzy - Election 2022 (58130) [PUBLIE]

12/06/22 21:20

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Urzy. Au sein de la 2ème circonscription de la Nièvre, les 1359 habitants d'Urzy ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Les citoyens des 241 autres communes composant la 2ème circonscription de la Nièvre voteront-ils comme ceux d'Urzy ? Le taux de participation parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'établit à 53% (soit 724 votants). Au niveau de la ville, Marie Anne Guillemain a recueilli 31% des votes. Elle est suivie par Patrice Perrot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Julien Guibert (Rassemblement National) qui captent dans l'ordre 28% et 28% des voix.

À Urzy, l'une des clés de ces législatives sera indiscutablement l'ampleur de la participation. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des foyers français sont de nature à favoriser le camp de l'abstention à Urzy. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 80,28% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre une participation de 81,84% au premier tour, ce qui représentait 1 113 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

A l'issue de la dernière présidentielle, à Urzy, Marine Le Pen grimpait à la tête du vote avec 28,75% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,45%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 18,5% et Éric Zemmour à 6,04%. Les dynamiques nationales des dernières heures infléchiront certainement cette donne et donc le résultat des législatives dans la cité. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.

Les électeurs d'Urzy avaient apporté 18,5% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le 1er round de la dernière présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,04% et 1,47% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 25,01% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Urzy.

Comme partout dans l'Hexagone, les votants d'Urzy ( Nièvre ) seront invités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant préféreront-ils ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 28,8% des suffrages au premier tour à Urzy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ancien troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 24,5% et 18,5% des votes. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour avec 51,5% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 48,5% des suffrages. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ?