Résultat des législatives à Vaison-la-Romaine - Election 2022 (84110) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. Comment ont voté généralement les citoyens de cette agglomération lors des consultations politiques antérieures ? A l'occasion des élections législatives de 2017, 54,12% des inscrits sur les listes électorales de Vaison-la-Romaine avaient participé au vote au premier tour. Le taux de participation était de 46,91% pour le second round.

Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à la dernière élection à l'Elysée à Vaison-la-Romaine avec 26,95% des votes, au 1er round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 23,62%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 21,26% et Éric Zemmour à 8,42%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront certainement remettre en question ce paysage lors des législatives dans la cité. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

Dans les 5 bureaux de vote de Vaison-la-Romaine, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait atteint 21,26% des suffrages en avril dernier dans la localité. On peut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,08% et 2,04% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total espéré de 27,38% pour le bloc de gauche.

Les citoyens de Vaison-la-Romaine (Vaucluse) prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 27,0% des votes au premier tour à Vaison-la-Romaine. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,6% et 21,3% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Vaison-la-Romaine avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 56,9% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 43,1% des voix. Le président de la République sera-t-il à même d'acquérir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ?