15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Val-de-Meuse ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone masquent parfois des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Val-de-Meuse. La candidature Rassemblement National a réuni 29,55% des votes dimanche 12 juin lors du premier tour des élections législatives. Elle a devancé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Divers droite qui obtiennent respectivement 17,76% et 15,43% des votes.