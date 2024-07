Résultat des législatives 2024 à Chaumont : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Chaumont

Dans la commune de Chaumont, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Avec 44,94% de population active et une densité de population de 404 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 14,01% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 704 € par an montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 6 435 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,97%) met en évidence des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (15,73%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Chaumont mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,11% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.