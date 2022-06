Un des enjeux majeurs de ces législatives 2022, en France comme à Val-de-Meuse, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait enregistré 11,45% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,13% et 1,07% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 14,65% pour la Nupes dans la commune.

16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Val-de-Meuse ?

Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection suprême à Val-de-Meuse avec 37,44% des votes, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 23,47%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 11,45% et Valérie Pécresse à 9,41%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les tendances nationales des dernières heures viendront certainement modifier cette donne à Val-de-Meuse au 1er tour. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%.