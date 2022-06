20:02 - Pour la Nupes, les 16,76% de Jean-Luc Mélenchon à Valençay font saliver

Dans les 2 bureaux de vote de Valençay, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait obtenu 16,76% des suffrages il y a deux mois. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à considérer ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,93% et 1,7% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 21,39% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.