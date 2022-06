Résultat de la législative à Vals-près-le-Puy : en direct

12/06/22 11:29

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Les inscrits sur les listes électorales de Vals-près-le-Puy ( Haute-Loire ) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Le président des Français sera-t-il à même de remporter une majorité à l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 29% des voix au premier tour à Vals-près-le-Puy. Le fondateur du parti "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 19% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Vals-près-le-Puy grâce à 64% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 36% des votes.