19:34 - Quel résultat à Varennes-Jarcy pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ? Les électeurs de Varennes-Jarcy avaient offert 15,4% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle 2022. Les reports des votes du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,9% et 1,22% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 22,52% à Varennes-Jarcy pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Varennes-Jarcy ? A l'issue de la dernière présidentielle, à Varennes-Jarcy, Emmanuel Macron glanait la tête du vote avec 27,19% des voix, devant Marine Le Pen à 24,32%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 15,4% et Éric Zemmour à 9,14%. Les tendances nationales des dernières heures infléchiront probablement cette donne à Varennes-Jarcy dimanche. Et pour rappel, les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.

14:30 - À Varennes-Jarcy, l'enjeu majeur de ces législatives demeure la participation L'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 sera l'étendue de l'abstention à Varennes-Jarcy. Les habitants des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 75,89% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 81,2% au premier tour, ce qui représentait 1 412 personnes. En proportion, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Varennes-Jarcy, l'abstention va-t-elle encore monter aux élections législatives 2022 ? L'étude des scrutins précédents permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Au moment des dernières élections législatives, 1 753 personnes en âge de participer à une élection à Varennes-Jarcy avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 53,68%), contre une participation de 43,18% au second tour. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012.