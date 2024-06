Résultat des législatives à Varennes-le-Grand : l'élection 2024 en direct

12:07 - Participation aux législatives à Varennes-le-Grand : un aperçu détaillé

Le niveau d'abstention constituera l'un des critères clés des législatives à Varennes-le-Grand (71240). Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,02% au premier tour et seulement 45,17% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 473 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 81,67% étaient allés voter, contre un taux de participation de 78,85% au second tour, ce qui représentait 1 163 personnes.