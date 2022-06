Résultat des législatives à Varennes-le-Grand - Election 2022 (71240) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Varennes-le-Grand

Le résultat des élections législatives 2022 à Varennes-le-Grand est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Saône-et-Loire

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Varennes-le-Grand Louis Margueritte (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,71% 20,62% Eric Riboulet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,60% 21,98% Gilles Platret Les Républicains 21,08% 22,25% Arnaud Sanvert Rassemblement National 19,02% 26,05% Tristan-Ludovic Bathiard Parti radical de gauche 5,10% 2,44% Denis Goubeault Reconquête ! 2,82% 2,85% Christine Pelletier Ecologistes 1,51% 1,90% Pascal Dufraigne Divers extrême gauche 1,01% 0,14% Sonia Le Theix Droite souverainiste 0,98% 1,63% Patrick Lartaut Divers extrême gauche 0,92% 0,14% Ramazan Calli Divers gauche 0,25% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Varennes-le-Grand Taux de participation 47,01% 51,02% Taux d'abstention 52,99% 48,98% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84% 0,67% Nombre de votants 41 391 750

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Varennes-le-Grand. À Varennes-le-Grand, les 1470 habitants rattachés à la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire ont désigné la candidature Rassemblement National. Arnaud Sanvert a ainsi accumulé 26% des votes. Il coiffe au poteau Gilles Platret (Les Républicains) et Eric Riboulet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 22% et 22% des voix. La participation parmi les électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire s'établit à 51%. Reste à déterminer si les électeurs des 55 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale voteront comme ceux de Varennes-le-Grand.

Législatives 2022 à Varennes-le-Grand : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des législatives à Varennes-le-Grand (71240) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains. Les administrés de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 32.42% des votes au premier tour à Varennes-le-Grand. La finaliste de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25.68% et 16.81% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Varennes-le-Grand avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 51.22% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 48.78% des votes.