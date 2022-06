Résultat de la législative à Varennes-Vauzelles : en direct

En direct

18:59 - Qui vont retenir les supporters de gauche à Varennes-Vauzelles ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 19,05% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 8 bureaux de vote de Varennes-Vauzelles le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,23% et 2,52% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 24,8% à Varennes-Vauzelles pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Varennes-Vauzelles ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront sans doute une résonnance à Varennes-Vauzelles au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à Varennes-Vauzelles, Emmanuel Macron atteignait la tête du vote de la dernière présidentielle avec 26,86% des voix, devant Marine Le Pen à 26,05%. Suivaient, avec 19,05%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,62%, Fabien Roussel. Au niveau national, c'est un résultat de un peu moins de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et le leader de LFI à 21,95%.

14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives 2022 à Varennes-Vauzelles À Varennes-Vauzelles, la participation sera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022. La baisse du pouvoir d'achat serait susceptible de détourner l'attention des habitants de Varennes-Vauzelles du vote. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 994 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 25,43% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,21% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Varennes-Vauzelles lors du premier tour des législatives 2022 ? Au fil des scrutins antérieurs, les 9 384 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, 52,46% des personnes en capacité de voter à Varennes-Vauzelles s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 46,27% pour le second round. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.