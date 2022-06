Résultat de la législative à Vaucresson : en direct

12/06/22 11:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vaucresson sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:17 - A quelle heure ferme le bureau de vote à Vaucresson ? A l'occasion du premier tour des élections législatives 2022, la cité de Vaucresson s'est vue attribuer une dérogation d'une heure prolongeant la fermeture des bureaux de vote à 19 heures au lieu de 18h. Un sursis salvateur pour les électeurs qui auraient du mal à faire leur choix sur les 10 candidats en lice dans l'unique circonscription que compte le territoire.

Résultat des élections législatives 2022 à Vaucresson

Les élections législatives 2022 auront lieu à Vaucresson comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine

Tête de liste Liste Frédéric Schneider Divers Annie Larroque Comoy Nouvelle union populaire écologique et sociale Laurence Labbé Ecologistes Chantal Taranne Reconquête ! Olivier Mario Michel Pittoni Droite souverainiste Prisca Thevenot Ensemble ! (Majorité présidentielle) Philippe Henique Divers extrême gauche Cécile Richez Les Républicains Sarena Habib Rassemblement National Miron Cusa Ecologistes

Législatives 2022 à Vaucresson : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Vaucresson (92) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 48% des votes au premier tour à Vaucresson. Celui qui fut ministre de François Hollande avait devancé Valérie Pécresse et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 13% et 11% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Vaucresson avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 82% des voix, laissant donc 18% des voix à Marine Le Pen. Les administrés de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?