Résultat de la législative à Vaux-sur-Seine : en direct

12/06/22 11:21

13 candidats sont sur la ligne de départ dans l'unique circonscription de Vaux-sur-Seine aujourd'hui, pour le premier round de l'élection législative 2022. Un nombre de candidatures au-dessus de celui des autres circonscriptions. Et les 3274 citoyens de la métropole auront jusqu'à 20 heures pour se diriger vers les 3 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce 1er tour de piste.

Comme partout en France, les citoyens de Vaux-sur-Seine ( Yvelines ) seront invités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat préféreront-ils ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 32,2% des suffrages au premier tour à Vaux-sur-Seine. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19,5% et 18,6% des votes. Le choix des habitants de Vaux-sur-Seine était resté identique au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (64,4% des votes), abandonnant donc 35,6% des votes à Marine Le Pen. Les administrés de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?