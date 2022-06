Résultat de la législative à Vayres : 2e tour en direct

19/06/22 18:12

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Vayres sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Vayres. En direct 18:12 - La nuance Mélenchon était arrivée sur la 3e marche à Vayres il y a 7 jours La Nupes partait avec un potentiel théorique de 28,53% à Vayres avant ces légilsatives. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Les inscrits de Vayres ont pourtant accordé 24,34% de leurs votes à la Nupes de Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour la première manche de l'élection législative 2022. Ce qui avait tout de même placé la Nupes à la troisième position. 15:30 - À Vayres, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faut bien évidemment prendre en compte les particularismes locaux, comme par exemple à Vayres. Dimanche 12 juin 2022 pour le premier round, les électeurs de Vayres ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a bénéficié de 32,73% des voix. Elle a devancé les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui ramassent dans l'ordre 28,04% et 24,34% des votes. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Vayres L'observation des résultats des élections précédentes est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2848 personnes en âge de voter au sein de la ville, 80,13% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 83,04% au premier tour, soit 2365 personnes. Le second tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 51,09% des électeurs à Vayres avaient pris part au vote. 10:30 - On vote ce 19 juin à Vayres pour la deuxième manche des législatives La cité de Vayres ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier les démarches des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. Seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours se soumettent au vote pour ce 2e épisode de l'élection législative à Vayres. Découvrez le candidat élu à compter de 20 heures dans ces lignes.

Résultats des législatives 2022 à Vayres - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Vayres aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Gironde

Résultats des législatives 2022 à Vayres - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Vayres

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 10ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vayres Florent Boudié (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,70% 32,73% Sandrine Chadourne (Ballotage) Rassemblement National 28,03% 28,04% Pascal Bourgois Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,40% 24,34% Gonzague Malherbe Reconquête ! 6,22% 5,73% Veronique, Raymonde Planton Parti radical de gauche 4,90% 4,90% Amélie Guilbert Ecologistes 1,46% 2,03% Catherine Fleury Droite souverainiste 1,43% 0,42% Hélène Halbin Divers extrême gauche 1,22% 1,33% Angélique Dejong-Pauss Divers 0,63% 0,49% Muriel Bernard Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Vayres Taux de participation 51,17% 51,09% Taux d'abstention 48,83% 48,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 1,64% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81% 0,34% Nombre de votants 42 610 1 459

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Vayres. Lors du 1er tour des élections législatives, les 2856 citoyens de Vayres enregistrés dans la 10ème circonscription de la Gironde se sont tournés vers le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'élève à 49%. Florent Boudié a amassé 33% des suffrages au sein de la commune. Sandrine Chadourne (Rassemblement National) et Pascal Bourgois (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 28% et 24% des voix. Les électeurs des 103 autres communes composant la 10ème circonscription de la Gironde voteront-ils comme ceux de Vayres ?

Législatives 2022 à Vayres : les enjeux

Durant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 26,2% des votes au premier tour à Vayres. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,8% et 19,9% des voix. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en rassemblant 53,2% des votes face à Marine Le Pen (46,8%). Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs résidant à Vayres seront amenés à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Vers quel candidat se tourneront-ils ?