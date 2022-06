Résultat de la législative à Veigy-Foncenex : 2e tour en direct

En direct

18:08 - Le bloc de gauche est arrivée en 2e position la semaine passée à Veigy-Foncenex Les habitants de Veigy-Foncenex avaient accordé 18,5% de leurs votes à la Nupes de Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour le 1er tour de la législative 2022. Mais ce score est néanmoins à comparer avec les votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 14,21%, 6,56%, 0,96% et 1,53% il y a deux mois. Soit un point de départ théorique de 23,26% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Veigy-Foncenex.

15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des élections à Veigy-Foncenex ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a collecté 32,25% des voix pour le 1er tour de l'élection législative dimanche 12 juin. En 2e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 18,5% des votes. Quant à elle, la candidature Rassemblement National récupère 15,03% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés.

13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat des législatives 2022 à Veigy-Foncenex ? Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Dimanche dernier, 60,45% des inscrits sur les listes électorales de Veigy-Foncenex avaient déserté les urnes. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins précédents. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'élevait à 70,29% au sein de la localité. Le taux de participation était de 72,66% au premier tour, soit 1600 personnes.