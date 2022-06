Résultat de la législative à Veigy-Foncenex : en direct

En direct

19:25 - Que vont trancher les supporters de gauche à Veigy-Foncenex ? Dans l'unique bureau de vote de Veigy-Foncenex, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait obtenu 14,21% des suffrages lors de ce scrutin. Les transferts des votes socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,56% et 0,96% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 21,73% à Veigy-Foncenex pour ce premier tour.

16:30 - À Veigy-Foncenex, des sondages aussi justes ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Veigy-Foncenex dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Or à l'issue de la dernière élection, à Veigy-Foncenex, Emmanuel Macron achevait la course en tête avec 37,35% des voix, devant Marine Le Pen à 18,1%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 14,21% et Éric Zemmour à 8,54%.

14:30 - À Veigy-Foncenex, la grande inconnue de ces élections législatives 2022 demeure la participation À Veigy-Foncenex, l'une des grandes inconnues des législatives sera incontestablement l'étendue de la participation. L'inflation qui alourdit les finances des familles combinée avec les inquiétudes dues au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, seraient notamment susceptibles de détourner l'attention des citoyens de Veigy-Foncenex (74140) de leur devoir civique. A l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 29,71% au niveau de la localité, à comparer avec une abstention de 27,34% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Veigy-Foncenex aux législatives ? L'étude des résultats des scrutins précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Au moment des précédentes élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 40,09% au premier tour des votants de Veigy-Foncenex. Le taux de participation était de 33,84% au second tour. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.