Résultat de la législative à Velleron : en direct

En direct

19:20 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de gauche à Velleron ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 18,32% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Velleron il y a deux mois. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,51% et 0,97% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 23,8% à Velleron pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Velleron, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? À Velleron, Marine Le Pen accostait en pôle position de la dernière présidentielle avec 32,4% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 21,63%, puis, avec 18,32%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 9,16%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de 27,85% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines infléchiront peut-être ce paysage lors des législatives dans la commune. Pour rappel la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Velleron ? L'un des facteurs forts de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement le niveau d'abstention à Velleron. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 21,45% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 21,13% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les prix du gaz et de l'essence pourraient potentiellement impacter la participation à Velleron.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Velleron aux élections législatives 2022 ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des élections antérieures. Lors des législatives de 2017, le pourcentage de participation s'était hissé à 51,2% au premier tour dans la commune à Velleron. La participation était de 45,92% pour le dernier round. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.