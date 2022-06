Résultat de la législative à Venelles : en direct

En direct

18:54 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de gauche à Venelles ? Les électeurs de Venelles avaient concédé 15,42% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er tour de la présidentielle 2022. Les transferts des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,59% et 1,56% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc viser un total théorique de 23,57% à Venelles pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Venelles ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Venelles ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or à Venelles, Emmanuel Macron figurait à la tête du vote de la dernière présidentielle avec 32,06% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 20,01%. Arrivaient ensuite, avec 15,42%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 10,33%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de près de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à un peu moins de 22%.

14:30 - À Venelles, le chiffre phare de ces législatives 2022 demeure l'abstention L'une des clés des élections législatives sera à n'en pas douter la participation à Venelles. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine est par exemple en mesure de modifier la stratégie de vote des électeurs de Venelles. Au second tour de l'élection présidentielle, 21,06% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,76% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Venelles ? Les élections législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. L'étude des scrutins précédents permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. En 2017, durant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 53,11% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Venelles, contre un taux d'abstention de 46,2% pour le deuxième round.