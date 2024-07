Résultat des législatives 2024 à Trets : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Trets

Quel impact auront les habitants de Trets sur le résultat des législatives ? Avec 32% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,32%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (59,54%) met en avant le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (19,25%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 4 065 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,34%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,06%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Trets mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,4% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.