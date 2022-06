Résultat de la législative à Vernouillet : en direct

18:49 - Sur qui vont converger les supporters de gauche à Vernouillet ?

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était déroulée seulement à Vernouillet. Les reports des suffrages d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,95% et 1,08% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total probable de 48,44% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".