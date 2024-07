Résultat des législatives 2024 à Dreux : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Dreux : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

La composition démographique et le contexte socio-économique de Dreux contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 42% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 20,84% de plus de 60 ans. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2057,38 euros/mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 23,35% et d'une population étrangère de 19,53% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 7,05% à Dreux, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.