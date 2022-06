Résultat des législatives à Vertaizon - Election 2022 (63910) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Le résultat de l'élection législative à Vertaizon est maintenant connu. Au niveau de la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme, les 2440 électeurs de Vertaizon ont désigné la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation représente 44% des citoyens autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale. Valérie Goléo a obtenu 31% des votes à l'échelle de la commune. Elle arrive devant Delphine Lingemann (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Didier Brulé (Rassemblement National) qui recueillent 25% et 23% des votes. Attention : le résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme peut encore évoluer si les électeurs des 97 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Vertaizon.

Les habitants de Vertaizon prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils seront invités à participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 28.4% des voix au premier tour à Vertaizon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25.5% et 18.5% des votes. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour grâce à 53.0% des votes face à Marine Le Pen (47.0%). Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois.