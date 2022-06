Résultat des législatives à Veyre-Monton - Election 2022 (63960) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Veyre-Monton

Le résultat des élections législatives 2022 à Veyre-Monton est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Puy-de-Dôme

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Veyre-Monton Valérie Goléo (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,73% 25,78% Delphine Lingemann (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,48% 33,98% Didier Brulé Rassemblement National 16,59% 15,16% Florence Dubessy Les Républicains 16,15% 14,84% Laurent Pradier Divers centre 4,39% 3,48% Pascale Sanchez Reconquête ! 2,57% 2,98% Isabelle Chavroche Ecologistes 1,52% 2,24% François Marotte Divers extrême gauche 1,48% 0,93% Béatrice Hénoux Droite souverainiste 1,09% 0,62% Participation au scrutin Circonscription Veyre-Monton Taux de participation 51,20% 52,73% Taux d'abstention 48,80% 47,27% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96% 1,58% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74% 0,85% Nombre de votants 51 910 1 650

Le résultat de l'élection législative à Veyre-Monton a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Dans la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme, les 3129 électeurs de Veyre-Monton ont pris parti pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au niveau de la commune, Delphine Lingemann a rassemblé 34% des suffrages. Valérie Goléo (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Didier Brulé (Rassemblement National) la suivent avec respectivement 26% et 15% des votes. La participation parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune pour la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme s'établit à 53%, ce qui représente 1 650 votants. Reste encore à savoir si les électeurs des 97 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Veyre-Monton.

