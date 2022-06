Résultat de la législative à Vic-en-Bigorre : en direct

12/06/22 11:29

Comme partout dans l'Hexagone, les 5 131 votants de Vic-en-Bigorre ( Hautes-Pyrénées ) seront invités à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 29,69% des voix au premier tour à Vic-en-Bigorre, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et celui qui fut le troisième homme lors de la dernière élection avaient obtenu 23,36% et 16,56% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Vic-en-Bigorre avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 51,81% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 48,19% des votes.