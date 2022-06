Résultat de la législative à Vic-le-Comte : en direct

12/06/22 11:20

Les habitants de Vic-le-Comte (63) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils seront invités à contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le président de la République aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité de l'Assemblée au vu des voix qu'il a rassemblées dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 27,5% des votes au premier tour à Vic-le-Comte. Le fondateur de La République En Marche avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23,6% et 20,5% des votes. Le choix des administrés de Vic-le-Comte était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (62,9% des votes), abandonnant ainsi 37,1% des votes à Marine Le Pen.