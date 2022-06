Résultat de la législative à Vieux-Habitants : en direct

12/06/22 11:26

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 56,09% des voix au premier tour à Vieux-Habitants, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La finaliste malheureuse de l'élection de 2022 et l'ancien banquier de chez Rothschild avaient obtenu 18,54% et 12,99% des votes. Marine Le Pen était, 15 jours plus tard, ressortie en tête du second tour en captant 70,12% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 29,88% des voix. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune plébiscitera-elle un candidat de la gauche rassemblée aux prochaines élections ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs domiciliés à Vieux-Habitants ( Guadeloupe ) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives comme tous les Français.