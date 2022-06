Résultat de la législative à Village-Neuf : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Village-Neuf dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Village-Neuf sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Village-Neuf. En direct 18:08 - Qu'attendre des électeurs mélenchonistes dans la cité ? Le potentiel avant ces législatives à Village-Neuf pour la coalition de gauche pouvait être évalué à 19,92% dans la commune. Soit l'addition des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 3 bureaux de vote de Village-Neuf, les voix qui avaient finalement choisi la coalition lors du premier tour étaient pourtant de 10,64% dimanche dernier. Ce qui avait placé la Nupes hors du podium. 15:30 - Vers un succès pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Village-Neuf ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone dissimulent souvent des réalités locales délicates, comme par exemple à Village-Neuf. A l'occasion du premier round de l'élection législative, le 12 juin dernier, les citoyens de Village-Neuf ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 21,9% des bulletins de vote. La candidature Les Républicains ramasse 15,62% des votes. A la 3e place, la candidature Rassemblement National récupère 12,94% des suffrages. 13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Village-Neuf lors des législatives 2022 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record pour ce deuxième tour des législatives ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. L'analyse des dernières consultations politiques permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. En 2017, durant les élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 38,72% dans la commune de Village-Neuf au deuxième tour, ce qui représentait 1083 votants sur les 2966 habitants en âge de voter. 10:30 - Le verdict des élections législatives à Village-Neuf sera connu ce dimanche soir ! Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à Village-Neuf et il reste encore du temps pour remplir son devoir citoyen lors de ce 2e round, puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés il y a sept jours sont toujours candidats pour la fin des élections législatives.

Résultats des législatives 2022 à Village-Neuf - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Village-Neuf aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Christian Zimmermann Rassemblement National Didier Lemaire Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Village-Neuf - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Village-Neuf

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Village-Neuf Christian Zimmermann (Ballotage) Rassemblement National 20,38% 12,94% Didier Lemaire (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,66% 21,90% Thomas Zeller Les Républicains 17,93% 15,62% Priscille Silva Nouvelle union populaire écologique et sociale 12,41% 10,64% Jean-Luc Johaneck Divers 7,49% 11,72% Patrick Striby Divers centre 5,06% 8,50% Jean-Denis Zoellé Régionaliste 5,02% 6,36% Antoine Waechter Ecologistes 3,70% 2,68% Sandrine Noel Reconquête ! 3,33% 4,06% Marc Thierry Stutzmann Ecologistes 1,79% 2,07% Simone Fischer Droite souverainiste 1,63% 1,00% Louise Koenig Ecologistes 1,14% 2,07% Géraud Ferry Divers extrême gauche 0,46% 0,46% Participation au scrutin Circonscription Village-Neuf Taux de participation 44,84% 44,68% Taux d'abstention 55,16% 55,32% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13% 0,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39% 0,15% Nombre de votants 39 056 1 318

Le résultat de l'élection législative à Village-Neuf a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 2950 électeurs inscrits dans la 3ème circonscription du Haut-Rhin et habitant à Village-Neuf. Didier Lemaire a accumulé 22% des voix. Thomas Zeller (Les Républicains) et Christian Zimmermann (Rassemblement National) le suivent avec 16% et 13% des voix. Les citoyens des 128 autres communes composant cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Village-Neuf ? Le taux de participation atteint 45% des électeurs enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription du Haut-Rhin, ce qui représente 1 318 votants.

Législatives 2022 à Village-Neuf : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 38.86% des voix au premier tour à Village-Neuf, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ex-député européen avaient obtenu 22.00% et 12.48% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Village-Neuf avec 64.03% des votes, cédant ainsi à Marine Le Pen 35.97% des suffrages. Les habitants de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les 4 449 votants de Village-Neuf (68128) seront amenés à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.