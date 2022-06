Résultat des législatives à Villard-Bonnot - Election 2022 (38190) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Villard-Bonnot est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative 2022 à Villard-Bonnot. C'est le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de suffrages de la part des habitants de Villard-Bonnot inscrits dans la 5ème circonscription de l'Isère. Le taux de participation s'élève à 46% des citoyens enregistrés sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de l'Isère, ce qui représente 2 372 votants. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut encore évoluer si les électeurs des 64 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Villard-Bonnot. Au niveau de la ville, Jérémie Iordanoff a raflé 32% des suffrages. Il est suivi par Florence Jay (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jérôme Santana (Rassemblement National) qui recueillent dans l'ordre 28% et 21% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villard-Bonnot Jérémie Iordanoff Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,29% 31,95% Florence Jay Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,80% 27,84% Jérôme Santana Rassemblement National 18,33% 21,30% Frédéric Vergez Divers gauche 5,34% 5,95% Quentin Feres Reconquête ! 4,90% 4,45% Frédéric Rosset Ecologistes 2,70% 2,74% Anna Kolmakova Droite souverainiste 1,98% 1,63% Fabienne-Claire Leal Ecologistes 1,45% 1,11% Nathalie Heller Ecologistes 1,00% 0,98% Christine Tulipe Divers extrême gauche 0,79% 0,73% Françoise Lecroq Divers extrême gauche 0,42% 1,33% Participation au scrutin Circonscription Villard-Bonnot Taux de participation 51,92% 45,83% Taux d'abstention 48,08% 54,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,10% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,34% Nombre de votants 55 054 2 372

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villard-Bonnot sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:06 - Quel résultat aux législatives de Villard-Bonnot pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Une des questions cruciales de ces législatives, en France comme à Villard-Bonnot, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait enregistré 23,82% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Il faut aussi tenir compte les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,79% et 2,48% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 32,09% à Villard-Bonnot pour ces légilsatives. 16:30 - Les études sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Villard-Bonnot ? Emmanuel Macron avait obtenu 26,23% des voix à Villard-Bonnot, à la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national se hissait à 23,15% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 23,82% (contre 22%). Les tendances nationales des dernières semaines viendront certainement modifier ce tableau à Villard-Bonnot dimanche. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. 14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Villard-Bonnot L'une des clés des élections législatives 2022 sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Villard-Bonnot. La guerre russo-ukrainienne et ses conséquences en matière économique et énergétique sont notamment en mesure de pousser les habitants de Villard-Bonnot (38190) à rester chez eux. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 5 144 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 72,94% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 77,0% au premier tour, ce qui représentait 3 961 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Les chiffres de la participation aux législatives, un élément déterminant à Villard-Bonnot ? Au cours des élections antérieures, les 7 278 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2017, lors des législatives, 42,08% des personnes aptes à participer à une élection à Villard-Bonnot s'étaient rendues aux urnes au premier tour, à comparer avec une participation de 32,37% au second tour. Les élections législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. 09:30 - Les données clés des législatives 2022 à Villard-Bonnot C'est donc parti pour ces législatives ! À Villard-Bonnot, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 11 candidats qui bataillent pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 5144 votants de Villard-Bonnot ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Législatives 2022 à Villard-Bonnot : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Villard-Bonnot (38190) ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 26% des voix au premier tour à Villard-Bonnot. L'ex-banquier de la Banque Rothschild avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 24% et 23% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Villard-Bonnot gratifié de 60% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 40% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'en remettre à cette agglomération pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ?