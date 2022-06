Résultat de la législative à Villelaure : en direct

12/06/22 11:17

Comme partout en France, les votants de Villelaure ( Vaucluse ) seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Lors de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 27,6% des voix au premier tour à Villelaure, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 24,6% et 17,1% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Villelaure avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 51,5% des votes, abandonnant par conséquent 48,5% des voix à Emmanuel Macron. Les citoyens de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ?