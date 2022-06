Résultat de la législative à Villepreux : en direct

En direct

18:57 - Quel résultat aux législatives de Villepreux pour la coalition LFI-PS-EELV ? Dans les 9 bureaux de vote de Villepreux, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait cumulé 20,57% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,33% et 1,5% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 28,4% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Villepreux.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Villepreux ? Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à l'issue de la dernière élection à Villepreux avec 34,98% des votes exprimés, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 20,57%, devançant Marine Le Pen à 15,15% et Éric Zemmour à 8,32%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront peut-être transformer la situation et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Et pour rappel, les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Villepreux ? À Villepreux, le niveau de participation constituera un critère déterminant de ce scrutin législatif 2022. La situation géopolitique actuelle est de nature à avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Villepreux (78450). Au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,61% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 19,16% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - À Villepreux quels étaient les chiffres de l'abstention à Villepreux en 2017 ? Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette agglomération lors des élections précédentes ? Durant les dernières législatives, 55,62% des personnes en capacité de participer à une élection à Villepreux avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 45,8% pour le second round. Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.