Résultat de la législative à Villié-Morgon : 2e tour en direct

19/06/22 18:41

La candidature Les Républicains a accumulé 28,78% des votes pour le premier round de la législative dimanche 12 juin. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 22,12% des votes. A la 3e position, la candidature Rassemblement National glane 20,77% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés.

Comme partout dans le pays, les habitants de Villié-Morgon (69) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 29.2% des votes au premier tour à Villié-Morgon. L'ex-banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27.9% et 12.5% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Villié-Morgon avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 51.3% des votes, abandonnant donc 48.7% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président français pourra-t-il se reposer sur cette commune pour obtenir la majorité à l'Assemblée ?