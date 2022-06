Résultat de la législative à Viriat : en direct

18:54 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives à Viriat ?

Dans les 5 bureaux de vote de Viriat, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait cumulé 14,57% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Les conversions des votes du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,48% et 1,97% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un total probable de 21,02% pour la coalition de gauche.