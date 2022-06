Résultat des législatives à Visan - Election 2022 (84820) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Visan

Le résultat des élections législatives 2022 à Visan est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Vaucluse

Le résultat de l'élection législative à Visan est dorénavant connu. La candidate Rassemblement National arrive en première position chez les 1532 électeurs de la 4ème circonscription du Vaucluse demeurant à Visan. La participation atteint 47% des citoyens autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune pour la 4ème circonscription du Vaucluse, ce qui représente 727 votants. Au sein de la ville, Marie-France Lorho a ainsi amassé 37% des suffrages. Elle est suivie par Violaine Richard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Monia Galvez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 28% et 19% des voix. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut encore basculer si les électeurs des 47 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Visan.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Visan Marie-France Lorho Rassemblement National 41,01% 37,15% Violaine Richard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,27% 27,54% Monia Galvez Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,14% 18,50% Roger Rossin Les Républicains 7,67% 10,03% Betty Carvou Ecologistes 2,59% 1,98% Anne-Marie Hautant Régionaliste 1,49% 0,42% Marc Governatori Ecologistes 1,46% 1,69% Nicolas Petillot Divers extrême gauche 1,18% 1,27% Alexandre Rigord Ecologistes 1,09% 1,41% Jean-Marie Wailly Divers 0,11% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Visan Taux de participation 46,68% 47,45% Taux d'abstention 53,32% 52,55% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13% 1,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 1,24% Nombre de votants 42 197 727

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Visan sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:41 - Du côté de la gauche, les 16,08% de Jean-Luc Mélenchon à Visan convoités Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 16,08% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Visan le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,87% et 1,05% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 21% à Visan pour ces légilsatives. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Visan ? Au précédent scrutin, à Visan, Marine Le Pen avait terminé en tête au 1er tour de la présidentielle avec 31,63% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,18%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 16,08% et Éric Zemmour, quatrième à 9,4%. Les indications nationales des dernières semaines changeront certainement ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Pour rappel la majorité est tombée tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Visan Le taux d'abstention constituera incontestablement un facteur fort de ce scrutin législatif à Visan. Les populations des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour des législatives ? Il y a 2 mois, au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,81% dans la localité. L'abstention était de 24,22% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Visan à l'occasion des élections législatives ? Les élections législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment ont voté généralement les habitants de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Pendant les précédentes législatives, parmi les 1 538 personnes en âge de voter à Visan, 48,44% s'étaient rendues aux urnes au premier tour. La participation était de 46,1% au deuxième round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Visan Les résultats de l'élection législative 2022 à Visan seront probablement dévoilés peu de temps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la cité ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et le résultat devrait être rendu dans les heures qui suivent pour la commune d'abord, avant la circonscription.

Législatives 2022 à Visan : les enjeux

Comme partout dans le pays, les électeurs de Visan (84) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 32% des voix au premier tour à Visan. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 16% des voix. Le choix des votants de Visan était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (55% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 45% des suffrages.