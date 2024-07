Résultat des législatives 2024 à Tulette (26790) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire a fait monter la gauche à Tulette Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau du pays en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 26,44% des voix à Tulette. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (3 points de plus). Il faudra désormais atteindre ou dépasser 48,36% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - En deux ans, le RN n'a à peu près rien gagné à Tulette Le résultat obtenu par le RN sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection législative. Alors que les résultats nationaux ont montré près de 15 points de plus pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Tulette semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Un second tour qui avait souri au parti présidentiel la dernière fois Le résultat obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un enjeu à l'échelle locale pour le second tour de ces élections des députés. Contrairement à l'élection de 2022, le Rassemblement national a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Les législatives avaient en revanche donné un excellent départ pour le Rassemblement national à l'époque à Tulette. Dans la commune, c'est Philippe Dos Reis qui arrivait en tête au premier tour avec 27,65%. Célia de Lavergne (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,64%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,36%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) a accumulé 44,5% des votes à Tulette le 30 juin 2024, pour le premier round des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Marie Pochon (Nouveau Front populaire) et Lander Marchionni (Majorité présidentielle) avec 26,44% et 16,25% des votants. La 3ème circonscription de la Drôme n'a en revanche pris tout à fait la même orientation que la municipalité, puisque c'est Marie Pochon qui y devançait ses adversaires, avec 37,96% devant Adhémar Autrand avec 32,26% et Lander Marchionni avec 19,09%.

19:21 - A la proclamation des résultats des législatives 2024, quelle est la participation à Tulette ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut également analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Dimanche dernier, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à Tulette a atteint 75,28%, dépassant de 14 points celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, le taux de participation s'élevait en effet à 61,46% au niveau de Tulette (26), à comparer avec un taux de participation de 56,4% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Tulette, l'abstention peut-elle monter lors du second tour des législatives ? L'un des facteurs cruciaux de ces législatives 2024 est incontestablement le niveau d'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Tulette pour le premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 24,72%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,93% au premier tour et 55,35% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Tulette ? Au premier tour de la présidentielle, 21,26% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,41% au deuxième tour. Les populations des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Tulette ?

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Tulette Dans la commune de Tulette, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Dans la ville, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,74% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 816 € par an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 692 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,33%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (12,42%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Tulette mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,64% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.