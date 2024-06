Résultat des législatives à Vitry-aux-Loges : l'élection 2024 en direct

Comment ont voté les habitants de cette commune lors des dernières élections ? A l'occasion des précédentes élections européennes, 45,27% des personnes en capacité de voter à Vitry-aux-Loges avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 47,93% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,59% au premier tour. Au second tour, 52,41% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,83% dans la commune, contre un taux d'abstention de 21,26% au second tour.

08:02 - À quelle heure ferment les 2 bureaux de vote à Vitry-aux-Loges ?

Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Vitry-aux-Loges (de Salle des Fetes à Ancienne Ecole Elementaire). Suite à la décision de dissoudre l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, des élections législatives anticipées ont lieu les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024. En 1997, Jacques Chirac a dissous l'Assemblée, ce qui a mené à une cohabitation avec Lionel Jospin. Ce scénario pourrait-il se reproduire cette année ? Cette élection est l'occasion idéale pour les candidats de la majorité présidentielle de se démarquer auprès des électeurs de la commune. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.