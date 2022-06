En direct

19:41 - Pour la Nupes, les 12,78% de Jean-Luc Mélenchon à Vitry-aux-Loges font espérer Un des enjeux de ces élections législatives, en France comme à Vitry-aux-Loges, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait obtenu 12,78% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,31% et 1,74% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 19,83% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Vitry-aux-Loges.

16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Vitry-aux-Loges ? Les tendances nationales des dernières heures auront probablement un écho à Vitry-aux-Loges au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. Au précédent scrutin, à Vitry-aux-Loges, Emmanuel Macron se propulsait à la première position de l'élection avec 31,04% des voix, devant Marine Le Pen à 29,71%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 12,78% et Éric Zemmour à 5,89%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron à la meilleure place à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Vitry-aux-Loges ? À Vitry-aux-Loges, l'un des facteurs importants de ces élections législatives 2022 sera indiscutablement le niveau de participation. La guerre aux portes de l'Europe serait en mesure de faire baisser la participation à Vitry-aux-Loges. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 599 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,74% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 77,17% au premier tour, soit 1 234 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Vitry-aux-Loges, le score de l'abstention lors des législatives 2022 sera un élément déterminant Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. L'étude des résultats des derniers scrutins permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 49,21% au premier tour des votants de Vitry-aux-Loges. La participation était de 45,07% pour le second round.