Résultat des législatives à Vitry-sur-Seine - Election 2022 (94400) [PUBLIE]

13/06/22 01:34

Résultat des législatives 2022 à Vitry-sur-Seine

Le résultat des élections législatives 2022 à Vitry-sur-Seine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Vitry-sur-Seine La commune de Vitry-sur-Seine est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 9ème circonscription du Val-de-Marne (PUBLIE) 10ème circonscription du Val-de-Marne (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Val-de-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vitry-sur-Seine Isabelle Santiago Nouvelle union populaire écologique et sociale 48,27% 46,36% Jonathan Rosenblum Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,25% 19,19% Wenqi Cui Rassemblement National 10,45% 10,82% Michèle Bonhomme-Afflatet Les Républicains 4,22% 5,05% Christophe Jaubert Ecologistes 3,58% 3,86% Simone Benouadah Reconquête ! 3,41% 3,19% Abdallah Benbetka Ecologistes 3,27% 3,83% Emmanuel Ollivier Ecologistes 1,83% 1,58% Lufian Ndongala Divers 1,64% 2,16% Sandrine Ruchot Divers extrême gauche 1,62% 1,97% Monia Mahmoudi Divers 0,66% 1,03% Véronique Ducandas Divers extrême gauche 0,59% 0,69% Ethan Gary Droite souverainiste 0,21% 0,28% Participation au scrutin Circonscription Vitry-sur-Seine Taux de participation 41,82% 37,20% Taux d'abstention 58,18% 62,80% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79% 1,86% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14% 1,52% Nombre de votants 22 649 11 085

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription du Val-de-Marne

À Vitry-sur-Seine, les 16234 habitants inscrits dans la 10ème circonscription du Val-de-Marne ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de l'abstention parmi les habitants autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 61%. Mathilde Panot a recueilli 53% des voix au sein de l'agglomération. Philippe Hardouin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Elise Lin (Rassemblement National) la suivent grâce à respectivement 21% et 12% des votes. Ces données ne traduisent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la circonscription : 3 autres communes participent en effet au résultat de la législative dans la 10ème circonscription du Val-de-Marne.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vitry-sur-Seine Mathilde Panot Nouvelle union populaire écologique et sociale 54,84% 52,95% Philippe Hardouin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,79% 21,06% Elise Lin Rassemblement National 9,58% 11,63% Alex Joubert Union des Démocrates et des Indépendants 4,79% 5,05% Laurine Ladian-Fassi Reconquête ! 3,74% 3,82% Bernard Chappellier Ecologistes 2,66% 1,84% Christine Lichtenauer Divers extrême gauche 2,09% 2,28% César Courant Ecologistes 1,50% 1,36% Participation au scrutin Circonscription Vitry-sur-Seine Taux de participation 44,84% 39,28% Taux d'abstention 55,16% 60,72% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,65% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,58% Nombre de votants 30 090 6 376

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vitry-sur-Seine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:43 - Pour la gauche, les 45,3% de Mélenchon à Vitry-sur-Seine font saliver Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection n'avait eu lieu qu'à Vitry-sur-Seine. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,66% et 1,28% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 50,24% à Vitry-sur-Seine pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Vitry-sur-Seine ? Jean-Luc Mélenchon avait glané la première position à la dernière élection présidentielle à Vitry-sur-Seine avec 45,3% des votes, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 22,86%, surclassant Marine Le Pen à 12,1% et Éric Zemmour à 4,41%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront probablement remettre en question ce décor à Vitry-sur-Seine au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Or la Nupes a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. 14:30 - À Vitry-sur-Seine, quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives ? À Vitry-sur-Seine, le taux d'abstention constituera l'un des critères essentiels des législatives 2022. Les craintes liées à un retour en force du covid-19 pourraient éloigner les habitants de Vitry-sur-Seine (94400) des urnes. Au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 61,19% dans l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 69,11% au premier tour, ce qui représentait 31 684 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Les chiffres de la participation à l'occasion des élections législatives, un élément clé à Vitry-sur-Seine ? Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections passées. Il y a 5 ans, durant les législatives, 67,35% des personnes aptes à voter à Vitry-sur-Seine avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 61,6% pour le deuxième round. 09:30 - Une plage horaire un peu plus longue pour ces législatives à Vitry-sur-Seine Les résultats des législatives à Vitry-sur-Seine seront mis en ligne tardivement ce dimanche de scrutin, les derniers bureaux de vote fermant leurs portes à 19 heures à l'issue du 1er de scrutin. Et ces résultats seront hétérogènes : la cité accueille en effet 2 circonscriptions où postulent 21 candidats en tout. Il conviendra donc de bien différencier ce soir les résultats de chaque circonscription de ceux de Vitry-sur-Seine qui seront dévoilés à titre indicatif.

Législatives 2022 à Vitry-sur-Seine : les enjeux

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 45,30% des voix au premier tour à Vitry-sur-Seine, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et la finaliste perdante de la dernière présidentielle avaient obtenu 22,86% et 12,10% des voix. Après l'éviction de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en réunissant 74,07% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 25,93% des votes. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune élira-t-elle un candidat de la gauche rassemblée aux prochaines élections ? Les électeurs de Vitry-sur-Seine (94) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.